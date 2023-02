«Non lascerò che mio figlio di 7 anni vada da solo nel bagno degli uomini, ma la gente dice che sono paranoica»

di Redazione Web

Una mamma ha accesso un dibattito social dopo aver confessato su un sito inglese che non ha alcuna intenzione di lasciare il figlio, di 7 anni, andare nel bagno dei maschi da solo, senza il suo aiuto. Il motivo? Non le piace l'idea che possa essere affollato, o nelle peggiori delle ipotesi, che «qualcuno di losco» gli si avvicini.

Il dibattito social

In cerca di consigli su come superare questa paura, la donna si è rivolta a Mumsnet, un sito britannico ideato dedicato ai genitori, e ha spiegato che porta sempre il figlio con sé nel bagno delle donne. «Non lascerò che mio figlio, 7 anni, usi i bagni degli uomini da solo, non voglio che veda uomini adulti che usano gli orinatoi».

Fiumi di commenti e critiche per il post della mamma: «Secondo me, sei solo paranoica», ha scritto qualcuno sottolineando che il problema (o la paura) non sussiste. «Non credo che la maggior parte dei bagni maschili siano pieni di predatori che restano lì tutto il giorno in attesa di un bambino» ha scritto qualcun altro. Un terzo ha aggiunto: «Dovrai sentirti a tuo agio prima o poi. Non sarà in grado di entrare nel bagno delle donne ancora per molto».

Alcuni utenti, invece, si sono ritrovati d'accordo con la donna e hanno suggerito alle altre mamme di avere le sue stesse preoccupazioni e stare in allerta.

