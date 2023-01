Ludovica Valli incinta, si commuove per il battito del figlio: «Il mio corpo è pronto per partorire»

di Redazione Web

Per Ludovica Valli si sta avvicinando il momento del parto, ormai è questione di giorni. L'influencer sta per diventare mamma per la seconda volta: come già preannunciato, Ludovica e il compagno Gianmaria Di Gregorio diventeranno genitori bis di un maschietto.

Sempre attiva sui social, la sorella di Beatrice Valli oggi si è sottoposta a un'ecografia per monitorare l'andamento della gravidanza: «Sta andando tutto bene», ha riferito l'influencer sui social.

Beatrice Valli, la festa di compleanno pink e la torta a sorpresa: «28 anni e 4 volte milf»

Beatrice e Ludovica Valli, lo spoiler della madre sui nomi dei nipotini in arrivo

Ludovica Valli, incinta al settimo mese, ricoverata durante la vacanza a Dubai: «Non riuscivo a respirare»

Ludovica Valli, il video su Instagram

Ludovica Valli ha voluto condividere con i follower un momento speciale: il filmato, probabilmente ripreso dal compagno, ritrae l'influencer stesa sul lettino nel corso dell'ecografia. Accanto a lei, anche la figlia primogenita Anastasia che, per la prima volta, ha ascoltato i battiti del cuore del suo fratellino che arriverà tra poco a occupare un nuovo posto in famiglia: «Dai che ci siamo quasi», ha scritto l'influencer a corredo del video.

Nelle stories successive, Ludovica ha raccontato ai follower che la visita è andata molto bene e che il momento del parto è sempre più vicino: «Il mio corpo è pronto, potrei già partorire adesso perché sono molto dilatata», ha raccontato col sorriso l'influencer, serena e tranquilla dopo aver ascoltato le parole rassicuranti del ginecologo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA