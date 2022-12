Beatrice e Ludovica Valli, lo spoiler della madre sui nomi dei nipotini in arrivo

Spoiler? Sembrerebbe proprio di sì. La mamma delle influencer Beatrice e Ludovica Valli, entrambe in attesa, avrebbe commesso un errore: rivelare i nomi dei nipotini in arrivo. Entrambe le influencer aspettano un bambino, Beatrice è incinta del suo quarto figlio (una femmina), mentre Ludovica aspetta il secondo figlio (un maschio). Su Instagram, la donna ha condiviso una foto (poi ripresa in rete dall'esperto di gossip Amedeo Venza) che raffigura due palline di natale: una rosa sulla quale era stato fatto incidere il nome “Chiara” e una azzurra che aveva impresso il nome “Nicola”. In molti hanno pensato che questi saranno i nomi dei piccoli in arrivo: sarà davvero così? Nessun commento da parte delle dirette interessate.

Leggi anche > Totti, la figlia Chanel a cena al Moku: lo stesso locale in cui è stato rapito Danilo Valeri

Per Bea è in arrivo la terza figlia femmina col marito Marco Fantini, dopo le due bambine, Azzurra e Bianca; mentre il suo primogenito è Alessandro, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi. Per Ludovica, invece, il secondo figlio in arrivo segue alla piccola Anastasia, avuta dal compagno Gianmaria Di Gregorio.





Il successo

La prima a diventare popolare è stata Beatrice, che ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, poi scelta dal tronista Marco Fantini, oggi suo marito. Anche Ludovica è diventata popolare partecipando al dating show condotto da Maria De Filippi. Da tronista scelse il corteggiatore Fabio Ferrara ma la loro relazione durò solo pochi mesi. Oggi Fabio lavora dietro le quinte di molte trasmissioni Mediaset. Ludovica, invece, è riuscita a trovare il successo grazie ai social network dov’è seguitissima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA