Beatrice Valli, la festa di compleanno pink e la torta a sorpresa: «28 anni e 4 volte milf»

Un compleanno in grande stile per Beatrice Valli che ha festeggiato il suoi 28 anni con famiglia e amici. L'ex volto di Uomini e donne, ha deciso di fare una festa a tema pink in un locale di Milano: addobbi e illuminazioni sontuose, ma soprattutto l'angolo cake. La moglie di Marco Fantini, ormai madre di tre figli e incinta del quarto, ha voluto un angolo dedicato alle torte. Infatti, dalle numerose stories Instagram, si possono notare diverse torte con tanti piani, sempre in tonalità rosa e una in particolare salta all'occhio. «28 anni e 4 volte milf» è scritto sull'ostia di una delle tante torte che rappresenta Bea nel suo momento più rappresentativo: madre e moglie.

Presenti alla festa anche le sorelle Valli, Eleonora e Ludovica, con le rispettive famiglie. Ma anche molti vip, tra cui il titolare di "All'antico vinaio", Tommaso Mazzanti con la moglie, e tutto lo staff che lavora con i due influencer protagonisti della feste (Marco e Bea), ormai amatissimi dal pubblico.

Il pranzo

Ma la festa è cominciata già dal pranzo quando Bea ha voluto festeggiare con i figli Alle, Bianca e Azzurra. «Partiamo dal pranzo di ieri» scrive l'ex corteggiatrice in un post Instagram dove raccoglie tutte gli scatti fatti in casa con la torta preparata per lei dai figli. Le facce della più piccola, Azzurra, fa sorridere, tanto da far scrivere a Bea: «Azzurra la tua faccia dice tutto».

Gravidanza in corso

E' alla sua quarta gravidanza Beatrice Valli, ma le complicazioni non tardano ad arrivare. A rivelarlo è lei stessa in una storia Instagram in cui aggioran i follower: «Stamattina mi sono arrivati tutti i risultati delle analisi e accertamenti che avevo fatto. Ho un sacco di cose sballate. Per cui lunedì e martedì avrò altre visite per capire come poter affrontare questa cosa» dice la moglie di Marco Fantini, ex tronista di Uomini e donne. «Ecco perchè nell'ultimo periodo mi venivano anche svemnimenti, malesseri improvvisi , tremori, insomma un po' di problemi e mi sentivo davvero KO» aggiunge Bea.

La stanchezza

L'ex volto di Uomini e Donne è incinta della sua quarta bambina e la gravidanza la rende un po' stanca, in più il suo sonno notturno è "disturbato". Beatrice ha spiegato il motivo. In una storia che Beatrice Valli ha postato sul proprio profilo Instagram, racconta il motivo per cui ultimamente si sente spesso stanca: i suoi bambini spesso sono colpiti dalle normali influenze stagionali e hanno quindi bisogno della mamma. Inoltre la figlia più piccola, Azzurra, si sveglia spesso di notte non lasciando riposare mamma Beatrice e papà Marco.

