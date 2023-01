Beatrice Valli incinta, ancora complicazioni: «Ho un sacco di cose sballate». Come sta l'influencer

E' alla sua quarta gravidanza Beatrice Valli, ma le complicazioni non tardano ad arrivare. A rivelarlo è lei stessa in una storia Instagram in cui aggioran i follower: «Stamattina mi sono arrivati tutti i risultati delle analisi e accertamenti che avevo fatto. Ho un sacco di cose sballate. Per cui lunedì e martedì avrò altre visite per capire come poter affrontare questa cosa» dice la moglie di Marco Fantini, ex tronista di Uomini e donne.

«Ecco perchè nell'ultimo periodo mi venivano anche svemnimenti, malesseri improvvisi , tremori, insomma un po' di problemi e mi sentivo davvero KO» aggiunge Bea.

Il periodaccio

L'ex volto di Uomini e Donne è incinta della sua quarta bambina e la gravidanza la rende un po' stanca, in più il suo sonno notturno è "disturbato". Beatrice ha spiegato il motivo. In una storia che Beatrice Valli ha postato sul proprio profilo Instagram, racconta il motivo per cui ultimamente si sente spesso stanca: i suoi bambini spesso sono colpiti dalle normali influenze stagionali e hanno quindi bisogno della mamma. Inoltre la figlia più piccola, Azzurra, si sveglia spesso di notte non lasciando riposare mamma Beatrice e papà Marco.

La risposta epica di Marco

Marco Fantini ha preso un po' in giro l'influencer che nel proprio profilo raccontava di essere stanca. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti postato una storia su cui ha scritto: «È stanca perché resta sveglia fino a notte fonda per guardare Mare Fuori». Beatrice è infatti un'appassionata di serie tv Netflix.

