Diventa mamma dopo due tumori, Viviana la gioia a 36 anni: «Ho fatto conoscere Eva ai medici che mi hanno aiutato»

Prima la lotta contro la malattia, il tumore, le cure lunghe e la speranza di farcela, fino al sogno. La nascita di una figlia: Eva. Il Resto del Carlino, racconta la storia di Viviana Franceschini, mamma di 36 anni di Ortona, provincia di Chieti, che ricorda tutta l'emozione di un percorso difficile, lungo dieci anni, dal 2008 quando le viene diagnosticato un sarcoma di Ewing al bacino ed il percorso terapeutico al Policlino Gemelli di Roma, dove le dissero che la chemio le avrebbe fatto perdere la fertilità.

Tante cure

Dalla disperazione alla ricerca di un aiuto per diventare mamma, al Sant'Orsola di Bologna. Poi un secondo tumore al braccio e di nuovo il ciclo di chemioterapia, fino ad un momento più lieto, il matrimonio con Andrea, nel 2015, il compagno che non l'ha mai abbandonata, anche nelle crescenti difficoltà.

La gioia della gravidanza

Per essere madre Viviana si è sottoposta alla crioconservazione ed al reimpianto ovarico, fino al via libera alla gravidanza da parte dei medici, fino alla notizia lieta e nel 2018, la nascita della bimba. «Lo scorso anno l’ho portata al Sant’Orsola per farla conoscere a tutti quelli che mi hanno aiutato a farla nascere. È stata una festa. Alle donne che vivono quello che ho già affrontato dico che non bisogna mai smettere di combattere».

