Cosimo, bambino disabile (11 anni), non può andare in gita perché non c'è un pulmino adatto. Il papà: «Voglio rispetto per mio figlio»

Come può la scuola, terreno inclusivo per definizione, non essere accogliente nei confronti dei più fragili? Eppure la storia di Cosimo, un bambino disabile di 11 anni, costretto sulla carrozzina a causa di una malattia che rende fragili le sue osse, sembra dirci proprio questo. Il Corriere Fiorentino, racconta la triste vicenda di Cosimo, studente dell'Istituto La Pira di Firenze, il cui papà deve lottare anche per permettere che suo figlio segua lo stesso percorso scolastico degli altri bambini.

Niente gita

Cosimo, infatti, non può andare in gita insieme ai suoi compagni di classe perché non c'è un pulmino adatto che possa ospitarlo, così come non può andare in giardino perché i lavori per realizzare una rampa adeguata sono fermi da mesi. «Per accedere all’orto didattico Cosimo deve essere preso in collo perché non esiste pedana. I giardini e il parco giochi sono inagibili e l’unica pedana che c’è è troppo ripida. Voglio rispetto per mio figlio», la denuncia di Duccio Massaini, il papà dell'11enne, che da tempo si batte contro la burocrazia.

Il bus non c'è

Oltre alla questione della rampa su cui è intervenuta anche l'amministrazione comunale di Firenze, per risolvere il rimpallo burocratico tra ditte e ritardi nei lavori, c'è una seconda questione irrisolta: l'impossibilità di andare in gita, nonostante la domanda presentata alla scuola ad inizio anno scolastico.

«La gita è a primavera, ma ci hanno già detto di no evidentemente perché i mezzi per disabili sono già impegnati. Immagino toccherà alle maestre portarlo a spinta, ma in una città che dovrebbe essere al passo coi tempi e in grado di aprirsi al mondo, fa ridere che non si trovi un pulmino per un bambino disabile», ha detto il padre di Cosimo, che dovrà contare solo sulla buona volontà delle maestre, che lo spingeranno fino al luogo della gita. Un anno fa, invece, fu costretto a rimanere da solo in classe perché anche in quell'occasione il pulmino non c’era.

