La babysitter sniffa cocaina, il bimbo la trova sul tavolo e la ingoia: genitori sotto choc. Ecco cos'è accaduto

Hanno affidato il loro bimbo, nato nel 2021, ad una baby sitter di 40 anni, ma quando lo hanno ripreso, da subito i due genitori hanno notato un comportamento anomalo nel piccolo. Dalla donna che lo aveva custodito fino a quel momento, hanno ricevuto solo spiegazioni poco chiare.

Così la coppia di genitori di Nimes, in Francia, preoccupata per il figlio lo ha portato in ospedale, dove i medici lo hanno preso in carico e sottoposto ad una serie di analisi, allertati da un atteggiamento anomalo per un bimbo così piccolo.

Droga in corpo

E le analisi tossicologiche hanno rivelato la presenza di cocaina nel suo corpo. Poco dopo la tata è stata arrestata dalla polizia, in quanto ritenuta responsabile della salute del bimbo in assenza dai genitori, ed ai poliziotti ha ammesso di aver fatto uso di droghe durante la custodia del piccolo e di averle lasciate in giro in sua presenza.

Il bambino, dunque, avrebbe approfittato della sua disattenzione per mettere in bocca la droga. Per fortuna il quantitativo ingerito non si è rivelato fatale per il bambino, che dai medici dell'ospedale è stato dichiarato fuori pericolo.

