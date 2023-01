Tiktok, papà palestrato: «Quando porto mio figlio a scuola tutte le mamme ci provano con me»

di Redazione web

Karl James è un content creator molto conosciuto su TikTok, il suo profilo infatti conta più di 600.000 follower. I contenuti che crea riguardano principalmente dritte sulla palestra e come organizzare la propria giornata all'insegna dello sport e dell'alimentazione sana. Non solo però, perché nei video più recenti che il tiktoker ha postato racconta come fuori dalla scuola del figlio le mamme ci provino con lui o almeno tentino l'approccio. Alcuni genitori pensano invece, che il "sexy papà" abbia solo la testa un po' montata.

Il racconto di Karl James

Sul proprio profilo TikTok, il content creator Karl James ha raccontato che quando accompagna a scuola il figlio, le mamme tentano di avvicinarlo con qualche scusa banale. Il video ha scatenato una miriade di commenti e qualcuno ha scritto: «Per fortuna che a scuola di mio figlio non c'è nessuno così... mi distrarrei troppo!». Alcuni papà invece, hanno scritto: «Secondo me dovresti abbassare la cresta» oppure «Sei troppo vanitoso».

Il profilo Instagram

Karl James è molto seguito su TikTok ma ha anche molti follower sul proprio profilo Instagram: il tiktoker infatti, conta più di 20.000 fan. Su Instagram però, i contenuti che posta sono leggermente diversi da quelli di TikTok: meno video e più foto che riportano citazioni o frasi motivazionali.

