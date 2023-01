Bianca Atzei e il post partum: «Fondamentale non stare sole». Ecco cos'ha detto

Bianca Atzei si sta godendo i primi giorni da mamma con il suo piccolo Noa Alexander e il compagno Stefano Corti. Come ogni neo mamma ha poco tempo da dedicare ai social ma qualche ora fa ha voluto concedersi ai suoi fan chiedendo loro di farle delle domande, tra queste c'è chi le chiede come stia andando il post partum e Bianca si mette a nudo.

Chanel Totti a casa di papà, il primo gesto di "amore" verso Noemi Bocchi

Gf Vip, Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo, poi lo mette in guardia: cos'è successo nella notte

Il post partum

Dopo il grande movimento di mamme che sul web ha chiesto una maggiore solidarietà e vicinanza per chi mette al mondo una nuova vita, a seguito dei terribili fatti del Pertini di Roma, Bianca sembra unirsi al coro. «Non basterebbe questo spazio per rispondere e dire un pensiero. È importante avere un supporto mentale, un sostegno fisico. Avere il proprio compagno vicino e sentirsi amate è importante. Avere, come nel mio caso, la mamma accanto che ti conosce e sa come starti vicino è fondamentale. È importante non stare sole».

Vita da mamma

Bianca non nasconde quindi le difficoltà legate all'essere una neo mamma, ammettendo di essere una privilegiata avendo avuto sempre vicino a lei il suo compagno e avendo la fortuna di stare con la mamma accanto. Non mancano i numerosi video suoi e di Corti in cui si alternano per allattare il piccolo la notte, le loro facce sono stanche e provate dalle poche ore di sonno, come quelle di tutti i neo genitori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA