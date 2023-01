Aurora Ramazzotti e la gravidanza, il look diventa un caso: «Mi stai dando della scappata di casa?»

di Redazione Web

Si avvicina per Aurora Ramazzotti il momento del parto. La figlia di Michelle Hunziker è entrata da poco nell'ottavo mese di gravidanza e il pancione, come dimostrano gli scatti condivisi sui social, ormai cresce sempre di più.

Dopo le festività natalizie e l'inzio del nuovo anno, la futura mamma Aurora si prepara ad accogliere il suo primo bebè insieme al compagno Goffredo Cerza. Ma con l'idea di diventare mamma, cresce anche l'ansia: «Come sarà la mia vita con un figlio?», questa la domanda di molte donne in gravidanza, e pare che anche Aurora ci abbia pensato.

Aurora Ramazzotti, l'amico Jonathan festeggia il compleanno. La sua dedica social è tenerissima FOTO

Aurora Ramazzotti, Goffredo commette una gaffe su Instagram: «Ti sei vestita come...»

Aurora Ramazzotti, la sorpresa inaspettata in montagna: «La pace»

Aurora Ramazzotti, il selfie

Con la solita autoironia che la contraddistingue la figlia di Eros Ramazzotti ha condiviso sui social un selfie che la ritrae in ascensore con un look, a suo dire, discutibile: «Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano "madre che porta i bambini a lezioni di calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino da starbucks e a pilate"», questo recita il testo aggiunto a corredo dello scatto.

La comodità è la parola chiave per le mamme in gravidanza: «Questi leggins nike sono comodissimi e la panza ringrazia», ha continuato Aurora, mostrando sui social la linea di pantaloni che indossa in questo periodo pre parto, in cui la vita resta frenetica e piena di impegni, ma la stanchezza, dovuta al pancione, comincia a farsi sentire.

Esilarante la reazione dei fan e delle mamme che seguono Aurora sui social: «Noi mamme che portiamo i figli a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa...». «Mi stai dando della scappata di casa?», ha replicato ironicamente l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA