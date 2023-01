Aurora Ramazzotti, la sorpresa inaspettata in montagna: «La pace»

Al freddo della montagna. Aurora Ramazzotti si è concessa ancora un weekend in montagna con Goffredo. Ma i due non sono soli. Ci sono gli inseparabili gatti della figlia di Michelle: Saba e Kida, noti al web anche per la pagina Instagram a loro dedicata, che conta già 30mila followers. E a coronare il quadretto perfetto in montagna, arriva anche la neve. «La pace» scrive Aurora in una story Instagram in cui riprende la finestra da cui si intravede la neve e , accovacciata sotto, la gatta Saba.

«Fa freschino» scrive la figlia di Eros ancora sui social, immortalando lo scenario stupendo della montagna dove, anche il compagno Goffredo è seduto ad ammirare il panorama coperto con un plaid.

Pochi giorni

Aurora Ramazzotti è sempre più vicina al parto. La figlia di Michelle Hunziker, si trova in vacanza insieme al compagno e futuro papà Goffredo Cerza. Sono gli ultimi giorni di relax prima di tornare ufficialmente a Milano, dove i due convivono nella nuova abitazione, perfetta per la coppia che presto diventerà una famiglia. La coppia tra selfie, passeggiate e risate ha documentato la vacanza sulla neve sui social, così da tenere aggiornati anche i tanti follower che li seguono. Non mancano però gli allenamenti, Aurora non si arrende e continua a fare attività fisica nonostante il pancione sia ormai giunto all'ottavo mese.

L'allenamento costante

L'influencer infatti, dovrebbe partorire proprio nel mese di febbraio. Il pancione ormai è diventato tante grande da provocarle un rallentamento negli allenamenti, ma l'influencer non demorde e anche in vacanza si dedica alla sua routine di esercizi. Aurora Ramazzotti si è sempre allenata regolarmente, anche se a un ritmo meno intenso rispetto al passato, è consapevole che fare attività fisica in gravidanza fa bene alla sua salute a quello del suo bambino.

