Aurora Ramazzotti, Goffredo commette una gaffe su Instagram: «Ti sei vestita come...»

Aurora Ramazzotti posta molto spesso sul proprio profilo Instagram immagini e storie che la ritraggono con il fidanzato Goffredo Cerza. I due stanno per diventare genitori e fanno coppia fissa ormai da un anno. In una delle ultime storie postate dall'influencer, Goffredo non accortosi che lei stava filmando, ha commesso una gaffe.

La storia Instagram

Nella sua ultima storia Instagram, Aurora Ramazzotti è vestita in modo elegante, pettinata con dei boccoli e truccata di tutto punto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti inquadra poi, i dettagli del suo make up e in sottofondo si sente Goffredo Cerza che dice: «Ti sei messa tutta f*** mentre io mi devo ancora vestire». Alla battuta del fidanzato, Aurora ride e poi lo tagga nella sua storia.

Neo mamma

Tra poco Aurora Ramazzotti diventerà mamma del suo primo bambino e dice di essere pronta ad affrontare con lui una vita nuova anche se teme un pochino il momento del parto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 17:14

