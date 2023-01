Aurora Ramazzotti, col pancione allenamenti sempre più difficili. Il tenero gesto di Goffredo: ecco cosa ha fatto

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è sempre più vicina al parto. La figlia di Michelle Hunziker, si trova in vacanza insieme al compagno e futuro papà Goffredo Cerza. Sono gli ultimi giorni di relax prima di tornare ufficialmente a Milano, dove i due convivono nella nuova abitazione, perfetta per la coppia che presto diventerà una famiglia.

La coppia tra selfie, passeggiate e risate ha documentato la vacanza sulla neve sui social, così da tenere aggiornati anche i tanti follower che li seguono. Non mancano però gli allenamenti, Aurora non si arrende e continua a fare attività fisica nonostante il pancione sia ormai giunto all'ottavo mese.

La vacanza di Aurora Ramazzotti

Manca davvero poco al parto e al momento in cui Aurora Ramazzotti stringerà tra le sue braccia il suo bambino. L'influencer infatti, dovrebbe partorire proprio nel mese di febbraio. Il pancione ormai è diventato tante grande da provocarle un rallentamento negli allenamenti, ma l'influencer non demorde e anche in vacanza si dedica alla sua routine di esercizi. Aurora Ramazzotti si è sempre allenata regolarmente, anche se a un ritmo meno intenso rispetto al passato, è consapevole che fare attività fisica in gravidanza fa bene alla sua salute a quello del suo bambino.

Nel video spunta il gesto del compagno Goffredo Cerza che, mentre la sua fidanzata si allena, si avvicina per darle un bacio sulle labbra dimostrandole così affetto e sostegno per iniziare al meglio la giornata.

Auora Ramazzotti e Goffredo Cerza dopo aver festeggiato il Capodanno in una struttura di QC Terme a Bormio, hanno deciso di iniziare l'anno godendosi il resto delle feste in montagna. La figlia di Eros Ramazzotti è una promotrice convinta della bellezza naturale, sul suo profilo Instagram ha sempre ribadito l'importanza di sapere accettarsi e di essere ciò che si è in modo naturale. Proprio per questo molto spesso posta selfie in cui è senza trucco come in una delle ultime storie in cui la si vede con il pancione, struccata e in intimo.

