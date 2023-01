Aurora Ramazzotti: «Perché non impariamo mai dai nostri errori?». Cosa è successo

di Redazione Web

Prima i jeans a vita bassa e ora le sopracciglia sottili, le mode degli anni '90 e 2000 stanno tornando ma non tutti approvano questo ritorno al passato. Prima fra tutti, Aurora Ramazzotti che ha contestato il nuovo trend beauty condividendo alcune foto che la ritraggono qundo era un'adolescente e ne ha colto l'occasione per dichiarare apertamente tutto il suo disappunto per le cosidette «skinny brown», ovvero le «sopracciglia sottili».

Aurora Ramazzotti, vacanze con Tommaso Zorzi finite: manca poco al parto

Aurora Ramazzotti, l'ultimo anno «senza di te»: il messaggio al figlio commuove il web

Aurora Ramazzotti e il romantico Capodanno con Goffredo Cerza: tra le foto spunta il primo baby gift

Cosa ha detto Aurora

Per Aurora Ramazzotti, si sa, l'onestà è alla base del suo carattere. Senza peli sulla lingua e senza imbarazzi, la figlia di Michelle Hunziker si mostra sempre per quella che è senza aver paura dei giudizi degli hater. Per questo motivo, ha voluto condividere con i fan alcune foto del passato che la ritraggono insieme a mamma Michelle quando era appena un'adolescente per mostrare le condizioni delle sue sopracciglia: «L'Aurora del passato sta urlando. Vi prego non fatelo», ha scritto l'influencer.

Poi spiega: «Questa è una moda che già all'epoca aveva causato dei danni irrevocabili, io ho ancora dei buchi tra le sopracciglia che non crescono più», ha esordito la figlia di Eros Ramazzotti tra le Instagram stories mentre si gusta delle patatine. Poi continua: «Dovete sapere che a 13 anni le ho distrutte con la ceretta e ci ho messo davvero tanto a farle crescere. Perchè non impariamo mai dai nostri errori?», ha chiosato la futura mamma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA