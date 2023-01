Aurora Ramazzotti, vacanze con Tommaso Zorzi finite: manca poco al parto

Si torna a casa. Aurora Ramazzotti chiude la valigia e lascia le terme di Bormio per tornare nella big city, Milano. C'è anche Tommaso Zorzi che ha passato il capodanno con la figlia di Michelle e il compagno Goffredo Cerza. In una story Instagram, Aurora si scatta un selfie in macchina e, nel sedile dietro di lei, c'è il compagno d'infanzia. «Ciao Terme, alla prossima!» scrive, mentre chiude queste vacanze di Natale. Le ultime prima del parto, previsto per febbraio.

Il 2023 per Aurora Ramazzotti sarà un anno davvero speciale. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da sempre è protagonista sui social network, con la sua ironia e semplicità ha conquistato il web, ma adesso le cose sembrano essere cambiate.

L'addio al 2022

Dopo Capodanno 2023, Aurora Ramazzotti è pronta a rinascere. Per lei è l'anno zero: il punto che separa la sua vita del passato da quella del futuro in cui diventerà mamma. E, dopo aver trascorso il cenone di Capodanno in compagnia del suo amato Goffredo Cerza e dell'amico Tommaso Zorzi, finiti i festeggiamenti, è tempo di pensare a un 2023 ricco di emozioni. Su Instagram ha voluto scandire con accuratezza il tempo che è passato e il tempo che la aspetta. «Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo “prima” e che frettoloso si avvicina il momento “dopo” di te». Lei e il suo compagno stanno per diventare genitori e sembra sempre più sentito il cambiamento di vita al quale stanno andando incontro. «Pensa, tu neanche eri nata», inizia così il commovente messaggio di Aurora Ramazzotti, impreziosito dalle foto dei festeggiamenti dell'ultimo Capodanno di una vita che sta per terminare, aprendo le porte a una vita che non sembra spaventarla affatto. «Sospiro. Queste parole le ho sentite migliaia di volte. Queste parole sono casa, ci ho costruito sotto un tetto e un comodo letto dove sdraiarmi mentre ascolto le storie di cui fanno da dolce o irruente preludio. Queste parole sono la nostalgia di mio padre, l’orgoglio di quel tizio di cui non ricordo nemmeno il nome, la magra consolazione di uno zio che vedo solo a Natale. Parole che segnano un tempo “prima” e “dopo” di me».

