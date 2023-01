Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker 'sconvolta' dal pancione: «Panzonissima, ma non sei ingrassata»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno trascorso un pomeriggio insieme. Un semplice passatempo tra mamma e figlia che, però, non accadeva da settimane. A causa delle vacanze natalizie, infatti, le due si sono ritrovate a festeggiare in luoghi separati: entrambe hanno alloggiato per qualche giorno in una località innevata, Michelle sulle Dolomiti e Aurora a Bormio.

Ora è tempo di tornare agli impegni lavorativi, e mamma e figlia hanno trovato il tempo per gustarsi un po' di relax insieme: ecco che passeggiano tra le vie di Milano diringendosi verso un ristorante.

Il pomeriggio di Aurora e Michelle

Manca poco al parto e Aurora si sta preparando "mentalmente" a portare a termine la sua prima gravidanza, che darà alla luce un bel maschietto. «Sei diventata panzonissima», ha esordito Michelle Hunziker sul video condiviso su Instagram. «Sei diventata enorme non era carino», ha replicato ironica la figlia Aurora.

L'influencer, compagna di Goffredo Cerza, sarebbe infatti giunta al suo ottavo mese di gravidanza e il parto sarebbe previsto per il mese di marzo/aprile. Il pancione ormai è ben formato ma Aurora continua ad allenarsi tutti i giorni, nonostante i duri sforzi: «Non sei enorme amore, non sei nemmeno ingrassata», ha preciso mamma Michelle e poi conclude: «Infatti adesso ti porto a mangiare».

