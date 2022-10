Mamma caccia il figlio di casa, lui la uccide a coltellate

La madre lo caccia di casa e lui la uccide. Levi Isaac Davis, 26 anni, è stato arrestato dopo che sua madre, Karly Cantrell, è stata trovata morta lunedì nella sua casa di Middleton, dove era stata pugnalata al collo e all'addome. La donna, attivista per i diritti degli animali, avrebbe deciso di allontanarlo da casa a causa della sua pessima condotta.

Il ritrovamento choc

A lanciare l'allarme è stato il marito della donna che tornando a casa ha trovato la donna in una pozza di sangue nel soggiorno, con pezzi di pelle mancanti e ciocche di capelli sparse per tutto l'appartamento. Gli agenti sono andati subito nella casa di accoglienza dove si trovava il figlio dopo che un vicino aveva rilasciato la segnalazione di una vettura sospetta. Nella camera del 26enne sono stati trovati vestiti sporchi di sangue e per lui sono subito scattate le manette. Il giovane ha provato a giustificarsi dicendo che qualcuno aveva usato la sua auto senza che lo sapesse e che si era ferito da solo, ma a nulla sono servite le sue parole di fronte a prove considerate schiaccianti.

La madre e il figlio avrebbero avuto una discussione a seguito della quale la donna lo avrebbe cacciato di casa. Karly lascia non solo il marito ma anche altri due ragazzi di 15 e 17 anni. La donna era un'animalista convinta che si batteva per i diritti degli animali, conosciuta da tutti come una persona generosa e compassionevole pare avesse da tempo problemi con il figlio per alcuni suoi atteggiamenti poco corretti. Il 26enne intanto è stato arrestato con l'accusa di omicidio di secondo grado.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 17:59

