Prigioniera in casa, denutrita e con un collare elettrico al collo: l'incubo di una donna ridotta a schiava sessuale

Una donna è stata trovata in stato di schiavitù dopo essere diventata un "gioco" sessuale di un uomo. Timothy Haslett, padre di famiglia è stato arrestato e accusato di stupro di primo grado e rapimento dopo che nella sua casa in Missouri è stata tovata una donna malnutrita e con un collare che dava scosse elettriche al collo.

Leggi anche > Lite in stada tra papà, poi gli spari alle rispettive figlie: ferite una bimba di 5 anni e una ragazza di 14

Gli abusi

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa dell'uomo dopo una richiesta di aiuto della vittima stessa. Alla polizia è arrivata una segnalazione di donne in stato di schiavitù e quando gli agenti hanno fatto irruzione hanno trovato la signora in grave stato di denutrizione. La vittima, di cui non si conosce l'identità, era reclusa in uno scantinato, con un collare che le dava scosse elettriche, veniva frustata e spesso violentata dal suo aguzzino che l'aveva ridotta ad essere la sua schiava sessuale.

La donna era riuscita ad uscire dal seminterrato e aveva tentato di andarsene. Durante la sua fuga aveva incontrato la vicina di casa del suo aguzzino a cui ha chiesto aiuto. Tutto il quartiere è ora sconvolto dall'accaduto, l'idea che a pochi passi dalle loro case si consumassero simili violenze ha scioccato tutti. Nessuno sospettava minimamente del vicino che ora è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA