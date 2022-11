Lady Diana, le rivelazioni dell'ex addetto stampa: «A palazzo un complotto: volevano farla passare per pazza»

Il nuovo podcast di The Scandal Mongers, contiene alcune rivelazioni dell'ex addetto stampa di Lady Diana. Patrick Jephson ha dichiarato che il personale di quegli anni al servizio dell'allora Principe del Galles, fece di tutto per rendere la vita di Diana «un inferno», con «campagne diffamatorie sistematiche sulla sua salute mentale».

Kate Middleton, dalle centrifughe alle insalate: le sue scelte salutari (ma quanto gustose?)

Kate Middleton pronta a riavvicinare Harry con William: il viaggio strategico in Usa

Kate Middleton e il protocollo reale: cosa non potrà più fare ora che è la nuova Principessa del Galles

Cosa ha detto

Jephson, che oggi ha 68 anni, ha raccontato del periodo a Palazzo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, e di quando venne ordito un vero e proprio complotto per far passare Lady Diana per pazza.

Sulla salute mentale della Principessa, l'addetto stampa ha spiegato che Lady D si era resa conto che in tanti a Palazzo stavano cercando di infangarla ma nonostante questo non si è tirata indietro nel denunciare ciò che stava passando, come i suoi problemi legati alla depressione e alla bulimia.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : — Principe Harry non è figlio di Re Carlo? Spunta la lettera shock di Lady Diana sul padre biologico

#JeffBezos, l'ex moglie #MacKenzieScott dona 2 miliardi in beneficienza: è il tesoretto della separazione dal numero uno di #Amazon https://t.co/1KWnrvOYaF — Leggo (@leggoit) November 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA