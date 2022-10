A dicembre William e Kate voleranno a Boston per la seconda edizione dell'Earthshot Prize, il premio istituito dal principe di Galles e rivolto alle iniziative di carattere ambientale per la salvaguardia del Pianeta. Ebbene, l'occasione istituzionale potrebbe essere il pretesto per far riavvicinare il marito al fratello Harry.

Kate Middleton pronta a riavvicinare Harry e William: il viaggio strategico in Usa

Da quando è avvenuta la Megxit, sono state poche e sempre molto tristi le occasioni di incontro tra i due figli di Lady Diana: a eccezione dell'inaugurazione della statua dedicata alla madre nel giardino di Kensington Palace, Harry e William si sono visti prima per il funerale del principe Filippo, poi per quello della regina Elisabetta e in entrambe le circostanze il clima non è apparso poi così disteso, anzi.





Qualcosa potrebbe cambiare con il viaggio dei Galles negli States, a patto naturalmente che il libro di memorie di Harry non venga pubblicato prima. In quel caso sarebbe davvero difficile immaginare una riconciliazione. Kate Middleton però è determinata a rispettare la volontà di Elisabetta, che fino alla fine ha espresso il desiderio di vedere i due nipoti finalmente riappacificati.

«Una volta che i piani di Kate e William a Boston saranno definitivi, [Kate] sta pianificando di tendere un ramo d’ulivo a Meghan nel tentativo di riunire i fratelli e sanare la spaccatura» spiega un insider a Us Weekly. Un po' a sorpresa, anche Meghan Markle avrebbe desiderio di far incontrare i due fratelli fuori dall'ambiente di corte. «Harry e Meghan sono pieni di impegni frenetici, ma Meghan è disposta a impegnarsi [per incontrare la cognata] fintanto che le date non si scontrano». Insomma, è ancora tutto da pianificare, ma si intravedono le premesse per una futura convivenza pacifica.

Venerdì 14 Ottobre 2022

