Kate Middleton, dalle centrifughe alle insalate: le sue scelte salutari (ma quanto gustose?)

Non proprio golosa, ma senza dubbio salutare. Così potrebbe definirsi la dieta di Kate Middleton. La moglie del principe William, infatti, oltre a essere un'icona globale di stile è anche una promotrice di stili di vita corretti e di un'adeguata alimentazione. Per questo motivo, l'ex duchessa di Cambridge e ora principessa del Galles segue una dieta piuttosto varia e completa. A cominciare dalla colazione.

Le centrifughe di Kate Middleton

La colazione è uno dei pasti più importanti, per Kate Middleton e non solo. Tra gli alimenti che non possono mancare, compaiono le centrifughe, con cui la principessa del Galles unisce frutta e verdura. Il Liverpool Echo sostiene che, tra i gusti preferiti di Kate, ci siano tre verdure che sicuramente non piacciono a tutti i sudditi britannici: indivia riccia, spinaci e alga spirulina. Non proprio il massimo del gusto, ma almeno c'è la garanzia di una quota sufficiente di proteine e vitamine.

Gli altri piatti preferiti

Nel resto della giornata, la moglie del principe William apprezza soprattutto piatti creativi, a base di verdure crude e bacche di goji, ma anche insalate con formaggio feta, cetrioli e avocado.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 21:45

