Kate Middleton e il protocollo reale: cosa non potrà più fare ora che è la nuova Principessa del Galles

Dopo la morte di Elisabetta II, Kate Middleton, moglie del Principe William, è la nuova Principessa del Galles nonché futura Regina consorte. Prima di lei a ricoprirne il ruolo era stata l’indimenticabile Lady Diana Spencer, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel 1997. Se già prima Kate Middleton doveva fare i conti con un protocollo rigido imposto dalla famiglia reale, ora le cose vietate alla Principessa saranno molte di più.

Il protocollo da rispettare

- Vietati i selfie

Kate Middleton e il Principe William dovranno sempre apparire meno del nuovo monarca, il Re Carlo III. Motivo per cui sono assolutamente banditi sui social network i selfie di coppia e quelli individuali, che potrebbero mettere in secondo piano il sovrano 73enne.

- Solo abiti sobri e colori neutri

In qualità di nuova Principessa del Galles, Kate dovrà mostrare sempre raffinatezza, buon gusto e discrezione. Addio a completi dai colori sgargianti: spazio a completi sobri e dalle tonalità rigorosamente neutre. Non potrà indossare gonne, vestiti o pantaloncini troppo corti, nemmeno in estate, poiché tutti gli indumenti dovranno essere sotto il ginocchio. Inoltre non dovrà mai esporre le gambe, che dovrà coprire con collant neutri o neri.

- No allo smalto rosso

Anche le unghie non dovranno mai attirare l’attenzione dei sudditi o dei media. Per questo Kate non può optare per il rosso, indubbiamente uno dei toni più amati dalle donne di tutto il mondo, preferendo smalti nude, salmone o beige.

- Vietate le effusioni in pubblico

William e Kate, i nuovi principi del Galles, non dovranno mai mostrare il proprio affetto pubblicamente. Sono banditi i baci, abbracci e carezze davanti ad altre persone.

- No agli autografi

Alla nuova Principessa del Galles è stato inoltre vietato, così come al marito William, di firmare autografi. Un divieto che devono rispettare pure altri esponenti della famiglia reale: si impedisce in questo modo che la firma venga falsificata da qualche truffatore.

E se Kate violasse il protocollo?

Diana Spencer, ha trasgredito più volte al protocollo: è stata vista con abiti succinti e sensuali e con lo smalto rosso, causando stupore e rumore mediatico. Kate sembrerebbe invece più rispettosa delle regole reali, negli ultimi anni infatti ha dimostrato di essere perefettamente adeguata per stare a corte e ha instaurato con tutti un ottimo rapporto. Difficilmente potrebbe violare il protocollo, scelta che sicuramente la metterebbe comunque in cattiva luce.

