Ladri scappano con 600mila euro di champagne rubato, inseguimento da film con la polizia: il salto dal camion e la fuga in Bmw Una squadra di agenti è riuscita ad avvicinarsi al camion, che per salvarsi in extremis ha tentato di spingere l'auto della polizia fuori strada







di Hylia Rossi Sembra l'inizio di un film di James Bond, invece è successo per davvero: un inseguimento rocambolesco dopo che, nelle prime ore del mattino di sabato, sono scomparsi due camion contenenti varie bottiglie di champagne molto pregiato, Moët & Chandon. Il furto spumeggiamente è avvenuto nella città di Reims, capitale della regione di Champagne (Francia). Il valore complessivo del bottino è da capogiro: il valore complessivo delle bottiglie contenenti le bollicine ammontava complessivamente a circa 600mila euro, secondo quanto riportato dal The Guardian. Roma, inseguimento da film nella notte: l'auto non si ferma allo stop dei carabinieri, poi lo schianto contro lo spartitraffico L'inseguimento da capogiro La polizia francese si è subita messa in moto e grazie ai localizzatori posti dall'azienda sui rimorchi, come spesso succede quando si ha a che fare con merci così pregiate, già in mattinata li hanno intercettati mentre erano intenti a muoversi lungo l'autostrada. Una volta individuato uno dei due mezzi, è iniziato un inseguimento al cardiopalma tra le auto della polizia e il veicolo da 38 tonnellate che, in modo rocambolesco, ha provato a distanziarsi dalle autorità. Abbandonata l'idea di sfuggire a delle auto chiaramente più veloci e meno ingombranti, il camion si è accostato sulla corsia d'emergenza e il ladro è saltato fuori dal veicolo ancora in movimento. Lì c'era una BMW ad aspettarlo: il guidatore è salito in macchina ed è scappato. Uno degli agenti ha provveduto a recuperare il camion, ancora in movimento, saltando al volante e parcheggiandolo al lato della strada. Il secondo veicolo è stato trovato più tardi fuori da un negozio di fai da te. Anche in questo caso, il guidatore è riuscito a dileguarsi. Nonostante la gang non sia stata individuata e arrestata, il carico è stato recuperato interamente. Al momento, secondo quanto riportato da France 3 regional, la polizia sta esaminando i camion in cerca di tracce di quella che credono essere un'organizzazione con accesso a informazioni preferenziali riguardo il trasporto e la rete di vendita dello champagne. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 15:46

