Rapinava gli uffici delle Poste, ma solo nei giorni dispari: arrestato il bandito "abitudinario"

di Redazione web

Un rapinatore seriale e metodico, che sceglieva di colpire gli uffici postali sempre negli stessi giorni: lunedì, mercoledì e venerdì. Entrava a volto coperto e con una pistola in mano, ma questa mattina è stato fermato in via Diego Angeli, mentre stava per entrare in un ufficio postale nel quartiere di Casal Bruciato a Roma.

Investe guardia giurata che gli ha chiesto di spostare l'auto e poi scappa: arrestato il pirata

Inseguimento ed arresto

A fermare il rapinatore 44enne sono stati i poliziotti della squadra mobile e dei commissariati Sant’Ippolito e Torpignattara, dopo averl inseguito per un breve tratto di strada in via Collatina, poco distante dal luogo della tentata rapina. Il malvivente aveva già messo a segno diversi colpi, ed in poco tempo negli uffici postali di Torpignattara, Casal bruciato, Casilina e Tuscolano, sempre con la pistola e poi fuggendo a bordo di uno scooter, ovviamente rubato. Numerosi, dunque, i colpi che gli vengono contestati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA