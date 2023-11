Investe guardia giurata che gli ha chiesto di spostare l'auto e poi scappa: arrestato il pirata

di Redazione web

Ha investito una guardia giurata all'interno del kiss&ride della stazione dei treni a Bologna. Ma non è stato un errore, piuttosto un'aggressione in piena regola perché la vittima gli aveva chiesto di spostare l'auto che ostruiva il passaggio dei pedoni. Il vigilante aveva notato una Mercedes parcheggiata malamente, che impediva il passaggio delle persone, così ha chiesto al proprietario, che stava fuori dall'auto, di spostarla.

Lo ha trascinato via

Il conducente dell'auto, un uomo di 56 anni, pur essendo in torto, si è sentito infastidito da quella richiesta e ha tentato di investire la guardia giurata facendo retromarcia; per fortuna, il malcapitato, è riuscita a defilarsi e ad annotare il numero di targa della Mercedes.

Vigilante ferito

Sul posto, in poco tempo, sono accorsi gli agenti della Polfer che, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute della vittima investita, hanno visionato le immagini dei sistemi di sorveglianza per risalire al proprietario dell'auto. Il cinquantaseienne è stato rintracciato e fermato mentre era alla guida della Mercedes con cui ha investito il vigilante del parcheggio, infine arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La guardia giurata non ha riportato gravi conseguenze.

