Bambino di 11 anni, investito e ucciso mentre pedala in bici: niente risarcimento ai familiari. «Il dolore non passerà mai»

di Redazione web

Stava andando in bicicletta, Momo Moubarak, il bambino di 11 anni travolto e ucciso da un’auto mentre stava pedalando. Il piccolo venne falciato a Via Bartolini, a Milano, ma dopo l'immenso dolore per la perdita di una vita innocente, arriva un secondo schiaffo per la famiglia della vittima. Non ci sarà alcun risarcimento economico."Per noi è una beffa. Un altro dolore che si aggiunge a quello devastante della perdita di Momo", il commento di Gianni Moubarak, lo zio del bambino, scrive Il Giorno.

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello a processo immediato: «Premeditazione e crudeltà». L'uomo rischia l'ergastolo

Niente risarcimento

Secondo il giudice, i motivi sono da ricondurre a questioni puramente burocratiche: la "condotta posta in essere dall’imputato di guidare senza patente e di utilizzare un’auto immatricolata in altro Stato presa a noleggio da altra persona, ha di fatto impedito alle parti civili", ossia alla famiglia della vittima, "di ottenere il risarcimento del danno direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo".

Omicidio stradale

Nour Amdouni, 20 anni, era alla guida dell'auto che uccise Momo e fu arrestato il 18 agosto del 2022 per omicidio stradale con l’aggravante della fuga, infine condannato a 8 anni di reclusione.

Beffa per i familiari

“Il dolore non passerà mai – dice ancora lo zio –. Ora ci sentiamo presi in giro di nuovo, dopo la condanna-beffa di 8 anni". Come ricostruito nell’indagine, infatti, il ventenne aveva assunto cannabinoidi, guidava con una gamba ingessata e senza patente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA