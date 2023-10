Esce dalla clinica dopo gli esami e si schianta in auto: Angelo morto sul colpo

di Redazione web

Appena uscito dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, si è schiantato con l'auto contro la rotatoria del parcheggio ed è morto. Un destino crudele quello di Angelo Lanna, 42 anni, originario di Grazzanise, in provincia di Caserta, che in clinica era andato per sottoporsi ad una serie di accertamenti diagnostici.

Esame sul cadavere

Ora la procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'autopsia, perché non è chiara la ragione dell'incidente in auto in cui il 42enne ha perso la vita; forse Lanna potrebbe aver avuto un malore prima dello schianto fatale. Nessuna pista è esclusa dagli inquirenti, che stanno indagando in tutte le direzioni.

Soccorsi inutili

Inutili i soccorsi immediati da parte degli stessi sanitari della clinica Pineta Grande, perché il 42enne era già deceduto. La salma è stata posta sotto sequestro ed ora si trova all'istituto di Medicina Legale di Caserta, in attesa delle nomine dei periti.

