Chiede soldi al parroco, lui gli dice di no: 56enne reagisce male e tenta di dare fuoco alla chiesa

di Redazione web

Ha dato fuoco agli interni di una chiesa a Pescara, dopo che il parroco si è rifiutato di dargli dei soldi. Un uomo di 56 anni, dopo il no del sacerdote, ha tentato di dare fuoco agli ornamenti posti nei pressi dell’altare, con l'obiettivo di far bruciare la chiesa.

Bara abbandonata nel cassonetto dei rifiuti, la foto è virale. Ironia social: «Se è buona, la prendo io»

Richieste ripetute

La vicenda è accaduta domenica pomeriggio, in una chiesa di Portanuova, dove l'uomo si era recato per chiedere con insistenza al parroco sostegno economico, richieste già assolte in passato dal prete, che ha deciso di non dare più seguito a quanto chiedeva il 56enne, che subito dopo il rifiuto è diventato violento.

Rogo in chiesa

Dopo essersi allontanato, infatti, ha fatto ritorno in chiesa per bruciare il banco posto in una zona poco visibile della struttura, per poi darsi di nuovo alla fuga, ma il sacerdote accortosi dell'odore di fumo ha chiamato la polizia, che ha constatato i danneggiamenti delle fiamme e iniziato le ricerche dell'uomo. L'uomo è stato rintracciato nella tarda serata e denunciato per danneggiamento aggravato di cui ora dovrà rispondere penalmente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA