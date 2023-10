Bara abbandonata nel cassonetto dei rifiuti, la foto è virale. Ironia social: «Se è buona, la prendo io»

di Redazione web

Una bara gettata nel cassonetto dei rifuti, è quanto hanno trovato gli abitanti di San Clemente, comune in provincia di Rimini, qualcuno dei quali ha immortalato la macabra scoperta. Ovviamente la bara era vuota, ma avvolta in un telo di plastica, gettata via come un rifiuto qualsiasi, da chi voleva disfarsene in modo veloce, senza pensare che il gesto avrebbe attirato l'attenzione. E pure tanta.

Bara social

Infatti, le foto hanno fatto il giro del Web e sono state rilanciate dalla pagina social “Sant’Andrea in Casale”, con una miriade di post di scherno, tra chi ha citato seriamente l'azienda che si occupa dei rifiuti ingombranti e chi invece ha usato i toni dell'umorismo macabro, scrivendo: «Se non è troppo rovinata la vado a prendere».

Errore della ditta

La sindaca del comune riminese, Mirna Cecchini è intervenuta per scusarsi e per precisare che il "rifiuto" è stato prontamente rimosso, perché in realtà si sarebbe trattato di un errore da parte di una ditta, cioè una cooperativa a cui è affidato il lavoro di smaltimento delle bare. "Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì - spiega al Corriere di Romagna la sindaca, Mirna Cecchini - Appena ne sono venuta a conoscenza mi sono attivata per affrontarlo e infatti già nella stessa serata, verso le otto, la bara era stata rimossa".

