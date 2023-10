Emoticon le salva la vita: vittima del compagno violento, invia una chat in codice all'amica che chiama la polizia

di Redazione web

E' stata un'emoticon a salvarle la vita. Una donna di 58 anni, di Como, da tempo vittima di pesanti minacce, violenze fisiche e psicologiche, pestaggi da parte del suo compagno, un uomo di origine tunisina, temendo che un giorno, il peggio potesse arrivare, ha pensato ad un codice segreto da condividere con una sua amica se si fosse trovata in difficoltà.

Chat in codice

Le due si erano accordate per un insieme di simboli grafici con un ordine preciso, che avrebbero dovuto far scattare l'allarme da parte della destinataria, una sorta di Sos per chiedere aiuto e l'intervento delle forze dell'ordine. Ed è proprio questo che è avvenuto, quando il 60enne tunisino, dopo aver perso il lavoro, si era trasferito a Como, a casa della donna, dove le angherie sono diventate quotidiane, in un crescendo di angoscia e disperazione, fino all'epilogo.

Soggetto pericoloso

A dicembre dello scorso anno l'uomo era tornato a casa ubriaco e aveva inserito uno straccio in una bottiglia di alcol minacciando di bruciare tutta la casa, per fortuna che la 58enne è riuscito a strappargli la bottiglia infuocata spegnendola con un getto d'acqua.

