Melissa, 33 anni, trovata morta sul ciglio della strada. Il medico legale: «E' stata bruciata viva»

di Redazione web

Il corpo di Melissa, 33 anni, originaria del Texas, Stati Uniti, è stato rinvenuto sul ciglio della strada, in una condizione che ha subito acceso un alone di mistero intorno alla sua scomparsa. Il cadavere di Melissa Davis, infatti, è stato scoperto lungo una strada ad Austin, dai vigili del fuoco intervenuti in risposta a segnalazioni di un incendio avvenuto all'alba, intorno alle 5 del mattino.

Perde mamma e figlia uccise in casa: due mesi dopo Stephanie muore in un incidente stradale

Bruciata viva

La donna è stata subito dichiarata morta sul posto, dalla polizia che ha stabilito fosse stata vittima di un omicidio. I soccorritori avrebbero avvertito un forte odore di una sostanza, usata per accelerare le fiamme, proprio vicino al suo corpo e trovato i resti di quello che potrebbe essere stato un accendino.

Sognava di viaggiare

I medici legali non hanno riscontrato alcun trauma sul corpo della vittima, motivo per cui ritengono che sia stata bruciata vita. Mentre l'indagine sulla sua morte continua, la polizia sta cercando la macchina di Davis, che amava l'arte e viaggiare per il mondo, infatti stava progettando di aprire un piccolo hotel in Costa Rica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA