Perde mamma e figlia uccise in casa: due mesi dopo Stephanie muore in un incidente stradale

Ha perso sua figlia di 10 anni e sua madre, in un terribile caso di omicidio-suicidio, appena due mesi fa. Ora Stephanie Croteau, una donna del Massachussets, Stati Uniti, è morta in un incidente stradale in auto. La vittima dello schianto in auto, era la figlia di Kim Fairbanks, uccisa da un vicino di casa, che ha fatto irruzione con un fucile, mentre faceva da babysitter ai tre figli della figlia, uno dei quali è morto in seguito alle ferite riportate ed un'altra ragazzina di 12 anni è rimasta ferita nella sparatoria dell'14 agosto.

Il nonno orco violentava le due nipotine: arrestato un 70enne, gli abusi da quando avevano 8 anni

Tragedia immane

In seguito all'ennesima tragedia che ha colpito la famiglia della donna, è stata aperta una pagina GoFundMe per raccogliere fondi. "Ora è in pace con sua figlia Aubrie e Kim Marie Fairbanks.

Famiglia distrutta

"Non ci sono parole per esprimere cosa la famiglia Croteau deve stanno affrontando", ha detto il sindaco di Springfield, Domenic Sarno, "i nostri pensieri, preghiere, simpatie e parole di incoraggiamento vanno alla famiglia, in particolare ai bambini". Stephanie lascia due figli, una bambina di 12 anni ed uno di 5 anni.

