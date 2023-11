«Lo fa ubriacare e lo droga, poi abusa di lui»: maestra accusata di aver violentato il suo alunno almeno venti volte

di Redazione web

Avrebbe abusato sessualmente di uno studente minorenne, almeno una ventina di volte. In più occasioni avrebbe somministrato al giovane alcool e droga. Questa l'accusa mossa nei confronti di Melissa Curtis, 31 anni, all'epoca dei fatti, maestra di scuola media nel Maryland, Stati Uniti, che è stata arrestata per i fatti violenti e reiterati, risalenti al 2015. Ma secondo la polizia che sta indagando sul caso, potrebbero esserci altre possibili vittime. Lo rivela People.

Abusi ripetuti

Gli abusi sarebbero iniziati nel 2015, quando Curtis aveva 22 anni e lui era uno studente di 13 anni presso la Montgomery Village Middle School; secondo il racconto della vittima gli episodi si sarebbero verificati per diversi mesi in luoghi diversi, tra cui la scuola, in classe, e nell'auto di lei. L'insegnante gli avrebbe dato anche alcol e marijuana.

Ha lasciato la scuola

L'ex docente aveva insegnato per circa due anni nella Contea di Montgomery ed alla Lakelands Park Middle School. Un portavoce ha spiegato che la donna avrebbe lasciato l'insegnamento nel 2017.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA