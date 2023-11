Roma, inseguimento da film nella notte: l'auto non si ferma allo stop dei carabinieri, poi lo schianto contro lo spartitraffico

di Redazione web

Inseguimento da film stanotte a Roma. Tutto è cominciato quando un'auto non si è fermata all'alt dei carabinieri per i controlli di routine: i militari del nucleo radiomobile si sono così lanciati alla rincora del veicolo. La corsa è terminata in viale Asia, dove i fuggitivi si sono schiantati contro un paletto spartitraffico. Uno dei due occupanti dell’auto è riuscito a fuggire mentre il conducente è stato immobilizzato.

Inseguimento a Roma

Alla guida dell'auto c'era un cileno di 40 anni, che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. I militari sono ora sulle tracce dell'altro occupante della vettura.

