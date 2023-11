«Giambruno assunto a Mediaset dopo una telefonata di Confalonieri»: la carriera in tv da Telenova a Diario del Giorno

Andrea Giambruno ha lasciato la conduzione di Diario del giorno dopo lo scandalo dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. L'ex compagno della premier Giorgia Meloni dal 30 ottobre è tornato a lavorare in Mediaset, stavolta dietro le quinte, come agli esordi. E proprio riguardo l'inizio della sua carriera in tv, il quotidiano la Repubblica ha pubblicato un retroscena inedito, secondo il quale il giornalista e conduttore sarebbe stato assunto dal Biscione grazie a una telefonata illustre: quella di Fedele Confalonieri, «un autorevole esponente lombardo di Fratelli d’Italia che conosce bene anche Adriano Galliani e Mauro Crippa».

