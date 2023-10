Giambruno, Pier Silvio Berlusconi: «Complotto di Mediaset contro Meloni? Dietrologie ridicole, sono vicino a Giorgia»

di Redazione web

«Nessun complotto contro Giorgia Meloni». Pier Silvio Berlusconi allontana le voci di chi lo accusa di essere il regista del caso Andrea Giambruno, nei guai per i fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia. L'ad di Mediaset, parlando con Bruno Vespa nel suo nuovo libro, ha spiegato: «Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere», ha detto.

Sulla cessione di Mediaset

«L'occasione vera in cui abbiamo rischiato la vendita è stato il '98, quando è arrivata una offerta importante da Rupert Murdoch - dice Berlusconi, riferendosi alla possibile cessione di Mediaset - Marina ed io facemmo pesare la nostra opinione, ma la decisione è stata ovviamente di nostro padre, non solo per amore nei confronti delle aziende, ma soprattutto nei confronti dei nostri collaboratori.

