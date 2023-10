Marta Fascina: «La scomparsa di Berlusconi è angosciante ma resto in Parlamento»

Come sta Marta Fascina? L'ex compagna di Silvio Berlusconi parla dell'amore per il Cavaliere e il suo futuro nella politica. Parole arrivate a seguito dell'intervista a cura di Bruno Vespa. Un incontro tra i due per l'uscita del nuovo libro, a novembre, del giornalista «Il rancore e la speranza». In primis, Marta Fascina resta in Parlamento. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di lasciare la politica. «Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato che mi hanno conferito i cittadini. La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile».

Marta Fascina: «Io sfrattata da Villa San Martino? Mi viene da ridere. L'assenza in parlamento motivata da una sofferenza indescrivibile»

