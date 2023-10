Giambruno, Antonio Ricci: «Non ho altri fuorionda. A Giorgia Meloni ho fatto un favore, lei vince sempre e Andrea è il cattivo»

Antonio Ricci «padrone e mandante di se stesso». Il caso dei fuorionda di Giambruno un complotto a favore o contro Giorgia Meloni? «Vedo tanti opinionisti che dibattono, tutti esperti in ventriloquia e paranormale. Sento giornalisti che sostengono che prima di scrivere un articolo devono confabulare con l’editore. Possibile che non ci sia nessuno che dice che uno può prendere un’iniziativa di sua volontà?». L'autore di Striscia la Notizia rivendica a gran voce, in un'intervista al Corriere della Sera, la totale paternità della scelta di mandare in onda la pietra dello scandalo alla base della rottura tra la premier e il compagno padre di sua figlia. «Qui viene messa in discussione la libertà di stampa. La satira deve essere riverente o irriverente?».

