In fuga su un furgone rubato, ferisce 2 carabinieri sull'Aurelia a Civitavecchia: arrestato il conducente

Arrestato l'uomo in fuga con il furgone rubato, che ha ferito quattro carabinieri. Si tratta di un 44enne italiano già noto alla giustizia. L'uomo alla guida del Doblò bianco alle 12,30 di oggi ha seminato il panico tra Bracciano e Civitavecchia. Fermato e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio. Sarà infatti necessario ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai proprietari delle macchine speronate dal furgone durante la fuga.

Cosa è successo

Tutto è partito questa mattina da Ladispoli, dove è stato segnalato ai carabinieri di Civitavecchia il furto di un Doblò bianco. Dopo pochi minuti è stato intercettato a Bracciano ma, nonostante l'alt intimato, è iniziata la fuga verso Civitavecchia. Diverse le manovre spericolate nel traffico della via Aurelia, numerose le macchine in strada colpite dal Doblò che, intercettato a Civitavecchia dapattuglie via radio, non si è fermato nemmeno all'alt di un carabiniere in borghese tentando anzi di investirlo. È stato a quel punto che il militare ha sparato diversi colpi con la pistola d'ordinanza verso le gomme, costringendo il furgone a fermare la sua corsa nel parcheggio a pochi metri, nel porto turistico Riva di Traiano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 20:02

