Poliziotto blocca un ragazzo e viene aggredito almeno da 40 persone. «Hanno cercato di rubargli la pistola»

Per evitare l'arresto di un giovane del quartiere Borgo Vecchio, a Palermo, una quarantina di persone ha accerchiato e picchiato un agente di polizia. Due poliziotti di una volante hanno inseguito due ragazzi, fuggiti a bordo di un motorino quando hanno notato la presenza degli agenti. Finito l'inseguimento, un poliziotto ha cercato di bloccare uno dei due giovani e a quel punto è stato circondato dalla folla e picchiato, mentre il ragazzo è riuscito a scappare. Il poliziotto è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 e ne avrà per 40 giorni. I colleghi hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il motorino è risultato rubato ed è stato riconsegnato al proprietario.

Valerio morto a 12 anni: investito e ucciso in bici da un'auto guidata da un 19enne

Il Coisp: «Colpito allo stomaco, al viso e alle braccia»

«Per evitare l'arresto di un giovane, a Palermo, il capo pattuglia di una volante della Polizia è stato aggredito da una folla di persone riportando lesioni guaribili in 40 giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA