Sequestra e stupra la compagna, 37enne arrestato. Alla sorella della vittima aveva detto: «Sta dormendo»

Salvata dalle violenze del compagno grazie all'intervento della sorella. Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) con l'accusa nei confronti della convivente di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lo ha comunicato la Questura di Milano.

Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo, secondo quanto riferito, su richiesta della sorella della vittima, che si sarebbe recata a casa sua e alla quale lui avrebbe impedito di parlare con la congiunta dicendo che «stava dormendo». L'arresto, spiega la questura in una nota, risale a venerdì quando, nel pomeriggio, gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo su richiesta della sorella della vittima.

I poliziotti sono entrati nell'appartamento dove, secondo l'uomo, la donna non doveva essere disturbata perché stava dormendo nella stanza da letto. Dopo pochi istanti, la donna, piena di lividi, è riuscita a scappare dalla stanza per abbracciare la sorella e l'uomo si è scagliato contro i poliziotti colpendoli al volto. La vittima, secondo le accuse, ha detto agli agenti di essere stata minacciata con un coltello dall'uomo che, per quasi 5 ore, l'avrebbe costretta a stare nel suo appartamento e a compiere atti sessuali dopo averle reso inutilizzabile il cellulare.

