Strappa collana d'oro ad un viaggiatore a Termini e scappa: 30enne tunisino incastrato dalle telecamere

Gli strappa una collana d'oro a Termini, lui insegue il ladro nel dedalo delle vie intorno alla stazione. E' successo nei giorni scorsi a Roma. Gli agenti del Commissariato Viminale hanno effettuato, in via Cavour, un fermo nei confronti di un 30enne di origini tunisine poiché gravemente indiziato del reato di furto con strappo. L'uomo ha avvicinato alle spalle la vittima che camminava in direzione della stazione ferroviaria, riuscendo abilmente a strapparle dal collo una collana d'oro per poi darsi alla fuga.

La vittima, un 63enne italiano, ha immediatamente inseguito il ladro senza mai perderlo di vista nel dedalo delle strade limitrofe alla stazione ferroviaria, ma dopo poi ha desistito. Durante la fuga, però, le telecamere esterne del sistema di videosorveglianza di un istituto bancario presente in zona hanno ritratto in modo chiaro il fuggitivo durante le fasi dell'inseguimento. Gli agenti hanno organizzato, nell'area interessata, un servizio mirato e in poche ore sono riusciti a rintracciare e bloccare il 30enne. L'Autorità

Giudiziaria ha convalidato l'operato degli agenti e sottoposto il 30enne alla misura della custodia cautelare in carcere.





