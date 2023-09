Insegnava su YouTube come educare i bambini: mamma di 6 figli arrestata per maltrattamenti su minori

di Redazione web

Era un punto di riferimento per diversi genitori che si erano abituati a scoprire i "metodi alternativi" per educare i propri figli. Ruby Franke, infatti, nei suoi video sui canali social dava dei consigli su come punire i bambini. Oggi è nei guai: la donna è stata arrestata per presunti abusi su minori. Uno dei suoi sei figli, infatti, pare sia riuscito a scappare e rifugiarsi a casa dei vicini che hanno allertato le forze dell'ordine.

«Lascio la mia casa ai cani»: l'ultima volontà di Gina (102 anni) nel testamento prima di morire. Ma qualcosa va storto

Assume un sicario per uccidere il marito: il tribunale le aveva ridotto il mantenimento mensile

Tutti malnutriti, i ragazzini sono stati portati in ospedale per accertamenti per poi essere affidati alle cure della Divisione dei servizi per l'infanzia e la famiglia dello Utah.

Il procuratore della contea di Washington nello Utah l'ha messa sotto accusa e a dato il via alle indagini per accertare lo stato di salute e le condizioni in cui vivevano i sei figli. Come riporta NBC News, nel tempo erano state fatte diverse segnalazioni, ma la donna si è sempre difesa dicendo che «il suo stile genitoriale non era abuso, ma un modo per insegnare ai suoi figli le conseguenze delle loro azioni».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA