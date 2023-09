La Cina cambia look, addio a giacca e cravatta? «Stop abiti che feriscono la Nazione». Si rischia il carcere

Sarà vietato, in Cina, «indossare abiti che feriscono lo spirito della nazione». Questo, almeno, l'obiettivo del progetto di legge che prevede di multare, o addirittura mettere in carcere chi viola un determinato codice di abbigliamento. Quale questo sia, nello specifico, non è ancora dato sapere. Ma il dibattito è acceso e c'è chi, sui social media, si chiede: «indossare giacca e cravatta sarà possibile? Il marxismo è nato in Occidente. La sua presenza in Cina potrebbe anche essere considerata come un danno ai sentimenti nazionali».

