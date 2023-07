Milla Sofia, l'influencer del momento che fa innamorare i social: dietro le sue foto c'è un oscuro segreto

di Redazione web

Si chiama Milla Sofia, qualcuno la definisce l'influencer del momento. Sui social ha 150mila follower, che continuano a crescere. I suoi contenuti non hanno grande profondità: condivide foto di se stessa, principalmente in bikini. Il suo sorriso, i capelli biondissimi e il fisico perfetto hanno fatto perdere la testa a molti. Ma dietro quella perfezione e la purezza che traspare, c'è un segreto che nessuno sa.

Influencer con gli stivali alla moda sul campo da golf. I fan: «Ridicoli, sembri un clown». Ecco il prezzo

Giorgia Soleri, l'offerta di un'azienda di epilazione laser: «Perfetta per il ruolo». Lei risponde così

L'influencer Milla Sofia e il segreto del successo

Milla Sofia dice di essere finlandese e di avere 19 anni.

Quella di Milla Sofia non è una truffa. Infatti, nella sua descrizione, si legge in primis: "Modella e influencer finlandese di 19 anni. Unisciti al mio viaggio per rivoluzionare il mondo della moda.", ma successivamente anche la realtà dei fatti: "Ecco il colpo di scena: sono un'influencer virtuale generata dall'intelligenza artificiale. Come modella, porto una prospettiva senza rivali e futuristica nel campo dello stile".

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA