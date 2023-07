TikTok, ragazza delusa dalla serata: «Mi sono sentita brutta perché nessun uomo mi ha offerto da bere»

di Redazione web

Sarà capitato a tutte almeno una volta di essere avvicinate da uno sconosciuto che per provarci cercava di offrirti da bere. A Tate, ragazza che si è trasferita dagli Stati Uniti, in Australia, è stato strano che ciò non accadesse.

Quello che per molto tempo può essere anche molto fastidioso per le ragazze che escono per trascorrere una serata in compagnia, si è rivelato, per Tate, una delusione. Ecco perché.

«Brutta? Nessuno mi ha offerto da bere»

«Mi sono sentita sconfitta e brutta quando, uscita per una serata, nessun uomo mi ha offerto da bere», ha raccontato Tate su TikTok.

La ragazza, infatti, ha poi spiegato: «Ricordo una delle prime volte che sono uscita in Australia, ho lasciato il bar sentendomi così sconfitta. In America è molto comune che gli uomini ti si avvicinino e provino ad offrirti da bere, a volte anche in modo aggressivo.Mi è capitato di uscire in Arizona o a Los Angeles dove gli uomini venivano da te, ti prendevano per un braccio e dicevano 'ti offro da bere'».

L'esperienza australiana

«Quando mi sono trasferita in Australia, è stato diverso. Gli uomini si siedono, ti permettono di avvicinarti di più a loro.

