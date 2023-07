Infila il casco da moto al contrario e resta con la testa incastrata: «Ma come ha fatto? È impossibile»

di Redazione web

In linea di principio, indossare un casco da motociclista non dovrebbe essere molto complicato, poiché normalmente sono già progettati in modo che la zona in cui deve essere inserita la testa sia perfettamente distinta dallo spazio visivo. Anche se sembra impossibile però, un video diventato virale su TikTok mostra come un ragazzino sia riuscito nell'impresa di infilare il casco al contrario. Risultato? Impossibile da togliere, e 61 milioni di visualizzazioni sui social.

«Ho fatto sesso con più di 300 uomini e donne in un anno, ecco le richieste più perverse che mi hanno fatto»

Unghie di mani e piedi estreme, come si fa a infilare le scarpe? Il metodo della "tortura" con elastico e calzino

Il casco al contrario

L'utente di TikTok @ josepech1 ha mostrato in un video come suo nipote mette il casco al rovescio e non riesce più a toglierlo. Una serie di immagini che mostrano l'impotenza del giovane i suoi tentativi di risolvere il problema. Come si evince dalla clip, il giovane infila la testa nel foro riservato alla vista e, nonostante i suoi sforzi per tirarla fuori, non c'è verso. In effetti, sembra impossibile che una testa sia solo riuscita a starci dentro. Una situazione surreale, che scatena l'ilarità dei presenti ma anche incredulità: nessuno si spiega come sia potuto accadere.

A quanto pare, come mostra l'utente di TikTok in un video successivo, il problema era il seguente: la parte inferiore del casco che protegge la mascella può ruotare di 360 gradi, il che ha confuso il giovane che lo ha accidentalmente indossato al contrario.

I commenti

Alla fine, per liberare il ragazzo, hanno dovuto svitare una parte del casco per poterlo sfilare. La disavventura ha appassionato gli utenti di TikTok, che hanno commentato nei modi più disparati. «Almeno sarai sempre protetto», scrive con ironia un utente. «Incredibile, come ha fatto?», il pensiero di molti (che hanno avuto la risposta nel secondo video).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA