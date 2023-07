Unghie di mani e piedi estreme, come si fa a infilare le scarpe? Il metodo della "tortura" con elastico e calzino

di Redazione web

A chi non è mai capitato di chiedersi come facciano le persone con unghie oversize a svolgere le attività più comuni, come - ad esempio - infilarsi le scarpe? Una curiosità a cui chi non ha mai sfoggiato una manicure (o pedicure) con lunghezze estreme può trovare risposta grazie a una donna, tecnico delle unghie, che ha condiviso i suoi segreti in un video su TikTok diventato virale.

Lasciata dal fidanzato prima delle vacanze, Emma parte con il papà: «Ha aggiustato il mio cuore infranto»

Moglie di un miliardario svela tutto: «Ecco quanto spendo in una giornata, compresa borsa Chanel "antidepressiva"»

Unghie estreme, il video

Jasmine, onicotecnica di Nashville e amante delle unghie lunghissime, ha soddisfatto la curiosità degli utenti della piattaforma pubblicando un video in cui mostra come fa a indossare le scarpe nonostante la lunghezza delle unghie dei piedi. La tecnica è sperimentata in prima persona, e prevede l'utilizzo di un elastico e di un calzino di spugna morbido. Per prima cosa, lega le dita dei piedi con l'elastico, poi infila il calzino, infine le scarpe da ginnastica (che le ha prestato il padre) a cui ha allentato il più possibile i lacci.

I commenti

Jasmine ha rivelato di essere più volte stata oggetto di bullismo a causa della sua passione per le unghie oversize, e anche nei commenti al video su TikTok, oltre 15mila, non mancano le critiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA