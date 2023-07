Giorgia Soleri, l'offerta di un'azienda di epilazione laser: «Perfetta per il ruolo». Lei risponde così

di Redazione web

Giorgia Soleri ha ricevuto una di quelle proposte che sarebbero difficili da rifiutare da parte di qualsiasi influencer. Una catena leader nel settore dell'epilazione laser l'ha contattata per proporle una collaborazione economica.

Il volto dell'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin sarà il volto di un'azienda che rimuove i peli del corpo? «Cerchiamo un brand ambassador e tu sembri perfetta per il ruolo». Ecco la sua risposta.

Giorgia Soleri e l'epilazione laser

Credibilità nel ruolo: questo è uno di quei requisiti basilari che non può mancare nella scelta di un volto per la promozione di un prodotto o un servizio.

L'attivista e influencer 27enne, infatti, non ha gradito la proposta che ha commentato ironicamente con un: «Perfetta nel ruolo? Okay Bro!».

E se migliaia di donne pagano tale trattamento anche cifre importanti, non è così scontato che possa essere per tutti. Meno che mai per Giorgia Soleri che dei suoi peli ha fatto simbolo di attivismo e bodypositivity.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 17:28

